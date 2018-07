Slova plná bolesti: Rytmusovo vyznání lásky k Jasmině pořádně píchlo Daru Rolins u srdce

Zpěvačku status jejího bývalého evidentně zaskočil. Foto: Super.cz/instagram D.Rolins, instagram J.Alagič

Zamilovaný hudebník se totiž svěřil, že to, co cítí ke krásné Slovence, nikdy předtím nezažil. Není tedy divu, že to zpěvačku, která se s Rytmusem rozešla po sedmiletém vztahu, nenechalo chladnou. „Někdy vás věci zaskočí, zklamou, překvapí, proberou z iluzí ještě i teď v dospělém věku. Ten život si nedá pokoj,“ napsala si Dara na sociální síť ke své zamyšlené fotografii.

„Když stojíte nohama pevně na zemi, respektive když máte pomyslný bezpečnostní pás, stojí nás to, jak zpívám v jedné písni jen „občas mírný stres a chaos, když životem chceme bez zranění přejít“. To totiž bez toho ani možné není. Kdyby to občas nepíchlo u srdce, ani nevíme, že ho máme, co?“ svěřila se se svými pocity zpěvačka, kterou okatá gesta jejího bývalého evidentně zasáhla.

Řada fanynek jí začala okamžitě posílat zprávy plné podpory s tím, že na ni určitě někde čeká ten pravý. „Každá z nás ze soukromí víme, že jakmile jsme se my nebo někdo z okolí velmi ukazoval, chlubil novou láskou, tak jako oni dva, tak jak to rychle začalo, tak to i skončí,“ napsala Daře jedna z fanynek. ■