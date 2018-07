Fanoušci se báli, že je Depp nemocný. Vážné zdravotní problémy má ale jeho syn Jack (16)

Deppův syn je na tom zdravotně špatně. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Podle francouzské publikace Public má syn herce Johnnyho Deppa (55) Jack (16) vážné zdravotní problémy. Oznámili to na premiéře filmu A Knife In The Heart, kde si zahrála Jackova matka Vanessa Paradis (45). Ta musela účast na premiéře odvolat pro Jackovy vážné zdravotní problémy. Fanoušci přitom mají obavy, že nemocný je Depp.