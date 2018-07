Kde se Belohorcová cítí víc doma? Moderátorka to zkouší v loterii, aby mohla v Americe zůstat natrvalo

Zuzana Belohorcová se nyní cítí doma na Floridě. Super.cz

Ptali jsme se jí, kde se cítí víc doma, jestli ve své rodné zemi, v Česku, kde se proslavila, nebo na Floridě, kde aktuálně žije. „Já zůstanu vždycky hrdou Slovenkou a jsem ráda, že moje děti moje rodiště poznávají. Upřímně musím říct, že když přiletíme na Miami, tak je pro mě doma tam. Tam jsme spokojení, tam žijeme celoročně, tam naše děti našly svoje zázemí a my své přátele,” říká Zuzana a jedním dechem dodává, že je šťastná za možnost změny: „Je úžasné, že se můžeme na konci školního roku těšit, že pojedeme sem, a později, že se můžeme vrátit na Floridu do tepla.”

Přestože Belohorcová porodila syna Nevia v Americe, a on má tím pádem americké občanství, neznamená to, že ve Spojených státech může zůstat celá rodina.

„Jsme závislí na vízech. Zatím má manžel pracovní víza na pět let. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom tam mohli zůstat natrvalo,” říká Belohorcová, která se snaží zajistit trvalý pobyt pro rodinu v Americe různými způsoby. „Každoročně hrajeme loterii o zelenou kartu, chtěli bychom vyzkoušet o zelenou kartu na pracovní víza manžela. Rádi bychom tam zůstali, zatím nemáme žádný jiný plán, pokud by to nevyšlo. Asi bychom odešli jinam do tepla, možná Austrálie, nevím,” krčí rameny Zuzana Belohorcová, která se zatím těší z přítomnosti a vzdálenou budoucnost neřeší. ■