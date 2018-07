Marešova manželka opět překvapuje. V jistém smyslu je víc kluk než holka

Monika se stále častěji objevuje v roli modelky. Super.cz

Nedávno se sympatická brunetka společně s dvojčaty Miroslavem a Martinem Dubovickými stala tváří kolekce Filipa Vaňka. Pro stylistu to byl první tvůrčí počin tohoto druhu. „Jako modelka se necítím. Je ale pravdou, že jsem v této úloze častěji než dřív, ale musím říct, že si vybírám věci, které mě oslovují a baví a tohle byla jasná volba,” vysvětluje Monika.

Marešová si focení pod taktovkou Benedikta Renče užila. Vždyť tato původně pánská kolekce byla právě díky ní obohacena o obleky pro dámy. „Samozřejmě, že za tím stojí Filip, ale dalo by se říct, že jsme to nějak vytvářeli společně. Ptal se mě, co bych chtěla nosit, co mi v šatníku chybí, a vytvořil mi tuto kolekci mně na míru. Myslím, že tahle kolekce, která bude slušet kterýkoli ženský,” říká.

Moniku často vídáme v nákladné velké večerní, ale ona se nejlépe cítí v džínách, triku a kšiltovce. Pánský styl jí sedí víc než okázalá ženskost. „Jsem v oblékání víc chlapeček než holčička. Myslím si, že pánský styl může vyznívat mnohem víc sexy než minisukně a velký výstřih,” vysvětluje. Jak se vedle ní cítí manžel Leoš Mareš, když s ním vyjde do společnosti ve smokingu, se dozvíte v našem videu. ■