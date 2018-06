Karel Gott bez manželky Ivany pokřtil novou desku. Děkoval hlavně své rodině, která ho držela při léčbě rakoviny

Karel Gott pokřtil 51. desku. Super.cz

Na místě, kde poprvé po léčení rakoviny koncertoval, pokřtil Karel Gott (78) svoji poslední desku, už jednapadesátou v pořadí, pokud jde o ty české. "Má to pro mne symbolický význam. Byl to v Malostranské besedě komorní koncert jen pro známé, kteří by mi odpustili, kdybych to nedal jako dřív. Ani sám jsem si nebyl jistý," svěřil zpěvák.

Právě kvůli těžké nemoci se natáčení desky protáhlo na dlouhých pět let. "Začínalo se zvesela a pak to skončilo tak, že to vypadalo, že tento produkt už asi neuvidí svět a nikdo se z toho nebude radovat. Já jsem byl smutný. Byl jsem nucen to tím onemocněním přerušit," doplnil. Sám nevěděl, jestli nezůstane deska nedokončená.

"Jak se mi dělalo stále lépe a lépe, to byl ten důvod, a myslím, že je to v té interpretaci znát, že mám radost," řekl Super.cz, jak po léčbě natáčení pokračovalo. Vše nakonec dobře dopadlo a vznikla deska převzatých písní otextovaných do češtiny s názvem Ta pravá. Právě tato jediná titulní píseň je psaná přímo pro Gotta a akcentuje hlavně jeho vztah k rodině, která mu byla v těžkých chvílích oporou.

"Přišel za mnou její autor, Marek Ztracený, který se textem trefil do černého. Je to všímavý člověk a bez varování se ohlásil, že má pro mě skladbu, a jestli bych si ji poslechl. Skladba mě velmi zaujala. Byla to ta pravá a v pravý čas. Vzdávám jí dík v první řadě mé rodině. Byl to krásný pocit, když jsem pomyslel na to, že jdu zase z nemocnice domů a svoji rodinu uvidím. A tohle přesně Marek Ztracený v té písni vystihl," uvedl k písni, k níž vznikl i videoklip, v němž si zahrály Gottovy dcery a manželka Ivana, která na křtu kvůli nemoci chyběla.

"Celá ta deska patří k emočnímu vyústění vděku za celou tu éru, poděkování všem, kteří mě obklopovali, pomáhali mi a vděčím jim za inspiraci a pomoc," uzavřel Karel Gott. ■