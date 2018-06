Zamilovaný Rytmus unesl svou Jasminu do Benátek: Tuhle vášeň s Darou Rolins nezažil!

Rytmus vedle Jasminy jen září. Foto: instagram J.Alagič

Nutno říct, že podobné snímky během vztahu se zpěvačkou Darou Rolins (45) nikdy nezveřejňoval. Hudebník tak evidentně zažívá velkou lásku, kterou dosud nepoznal, což také ve svém posledním příspěvku otevřeně přiznal.

„Toto moje děvčátko fajnové dnes slaví 29 let. To, kdy a kde jsme se potkali poprvé a jak to začalo, si necháme pro sebe. Bylo to to nejsilnější, co jsem v životě zažil a během minuty jsem cítil, že jsi ♥,♥, ♥,“ svěřil se rozněžnělý Rytmus.

Ten pro svou lásku připravil opravdu nezapomenutelný narozeninový dárek. Vzal ji totiž na romantický pobyt do Benátek, které jsou městem všech zamilovaných. Podle toho, jak tihle dva vrkají, je jen otázka času, kdy se raper rozhodne před krásnou Jasminou pokleknout. ■