Přes léto se nezastaví: Marta Jandová připravuje pro fanoušky velké překvapení

Marta prozradila, co v nejbližší době chystá. Michaela Feuereislová

„Jsem nervózní, protože to bude v češtině a nevím, jak to lidi přijmou. Mělo by to vyjít v říjnu a čím víc se blíží datum odevzdání desky, tím jsem nervóznější, ještě jsme pomalu ve studiu ani nezačali. Do toho mě čeká turné s mojí kapelou v Německu, takže práce mám požehnaně,“ prozradila zpěvačka, která se i tak snaží každou volnou chvíli věnovat svojí dceři Marušce a manželovi, se kterými jí je nejlíp.

Protože půjde o její první české album, rozhodl se s ní jednu z písní nazpívat i její táta, frontman skupiny Olympic Petr Janda (76). „Táta řekl, že jednu napsal, uvidíme, jak se mi to bude žánrově hodit a jak to dopadne, možná spolu tu píseň nazpíváme, to bude překvapení,“ dodala zpěvačka. ■