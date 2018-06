Kim Kardashian vyfotila hanbaté selfie krátce poté, co tvrdila, že selfíčka už nefotí

Kim se jinak už ani nefotí. Profimedia.cz

Kim Kardashian (37) je už takovým synonymem pro selfie. Se selfíčky vydala dokonce i celou knihu a na světě je jen málo celebrit, které by ji v této disciplíně předčily. Kim dělá selfíčka nahá, oblečená, v koupelně, v ložnici, na večírcích, prostě všude.

Nedávno se však v rozhovoru pro pořad This Morning televize ITV nechala slyšet, že selfíčka už nefotí. „Už selfie nefotím. Nemám je moc ráda. Není to o tom, že sedíte a fotíte selfie. Raději žiji v reálném životě. Nevadí mi fotit se, ale už zkrátka netrávím na telefonu tolik času jako dřív,“ prozradila. Aha, to jsou nám ale novinky.

Nicméně své rozhodnutí Kim asi nebere tolik vážně, protože jen krátce po tomto rozhovoru na Instagramu sdílela selfie ve spodním prádle. Jinak už se Kim vlastně skoro ani nefotí. Ostatně, proč ne. V posilovně na svém těle maká opravdu tvrdě, jak si můžete všimnout na jejích Instastories, kde poctivě sdílí své tréninky. Nakonec to s těmi selfíčky asi nebude tak horké. ■