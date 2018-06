Michelle Pfeiffer (60) zářila na filmové premiéře! Představitelka legendární Catwoman je pořád kočka

Michelle doprovodil na premiéru manžel David E. Kelley. Profimedia.cz

Michelle Pfeiffer (60) nás okouzluje už od osmdesátých let a nyní nám opět vzala dech, když dorazila na premiéru marvelovského filmu The Ant-Man And The Wasp, ve kterém si i sama zahrála. Opravdu velmi zachovalá šedesátnice na sebe okamžitě strhla pozornost, protože vypadala jako bohyně.