Hvězda Ohnivýho kuřete se v seriálu vdala: Takto se kyprá herečka nasoukala do svatebních šatů

Lucie Polišenská ve svatebních šatech Foto: Super.cz/archiv FTV Prima

Korpulentní dáma teď ukázala, že seriálová svatba není jen výsadou atraktivních krasavic. Naposledy například Ivy Kubelkové ve V.I.P. vraždách.

V seriálu Ohnivý kuře se coby cukrářka Veruna konečně mohla nasoukat do svatebních šatů a vdát se za kuchaře Buráka, jehož ztvárňuje Jan Dolanský. A podle scénáře se jednalo o svatbu hodně rychlou, což by se Polišenské ve skutečnosti moc nelíbilo.

„Svatbu jako v Ohnivým kuřeti bych nechtěla v žádném případě. Myslím, že dramaturgická linka téhle svatby, že je to tak narychlo a že to někdo připraví, aniž o tom víte, to by se mi nelíbilo. Já bych to chtěla mít pochystané podle svého,“ prozradila herečka.

To Janu Dolanskému svatby narychlo nijak nevadí. „Mně nevadí ani svatba veliká, ani malá, když to někdo chce mít soukromé a třeba jen pro ty dva lidi a svědky, tak je to určitě krásný, když je to na nějakém hezkém místě. A když je svatba veliká, tak je to dobrá příležitost k velké maškarní ožíračce,“ má jasno.

A co na to Jakub Prachař (34), který hraje kuchaře Mika? Ten měl veselky s Agátou rovnou dvě - jednu utajenou narychlo a druhou oficiální v kostele. „Já to tak dokonce měl, takže přesně vím, jak se Veruna cítila, je to skvělé,“ potvrdil s ironií sobě vlastní Jakub Prachař. Další svatbu ale raději bude absolvovat jen jako host.

„Já miluju svatby, protože myslím, že to je vynikající mejdan pro kamarády, a navíc se tam potkají lidé, kteří se dlouho neviděli. Dneska už se ale těším na svatby těch ostatních, protože sám jsem absolvoval dvě – je to organizačně náročné a byl jsem z toho unavený,“ dodává herec, který je už pět let ženatý. ■