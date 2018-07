Po problémech s alkoholem a prášky se toho Krampolová nebojí: Na otevíračce baru popíjela červené víno!

Manželé Krampolovi vyrazili na opening baru. Super.cz

Než aby ji nechával po problémech s kombinováním alkoholu a prášků, kdy skončila dokonce na psychiatrii, zavřenou doma, bere herec Jiří Krampol (80) manželku radši všude s sebou. A to i na otevíračku baru, kde si Hana Krampolová (57) dopřála i červené víno. Prý nemá strach, že by zase zabředla do závislosti.