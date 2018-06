Nejslavnější plus size modelka se pochlubila matkou. I ona vystavuje ňadra na síti

Ashley Graham je kus! Profimedia.cz

Summer Lovin’ ☀️ Příspěvek sdílený LINDA GRAHAM (@themamagraham), Čen 18, 2018 v 1:44 PDT

Matka Ashley Linda je také propagátorkou žen plných tvarů.

Na svou dceru je Linda velmi hrdá a stejně tak Ashley nedá na matku dopustit. Nedávno se jejich kamarádství (a co si budeme povídat, i smysl pro byznys) promítlo i do pracovního života a nafotily spolu plavkovou kampaň. Díky té Linda po dlouhé době oblékla bikiny. „Bikiny jsem na sobě neměla od osmdesátých let,“ svěřila. A tak zatímco Ashley je inspirací pro třicátnice, její matka může být vzorem pro ženy padesát plus.

Plavky, které obě ženy oblékly, jsou z vlastní kolekce Ashley. Ta zahrnuje i spodní prádlo, červený komplet z úvodní fotky je z čerstvých návrhů pro příští sezonu. Celulitida, proti jejímuž retušování Graham hlasitě bojovala, na ní však chybí...

Všechno nejlepší jedné sexy mámě, napsala Ashley k fotce. ■