Zůstane navždy jako slečna? Princezna Zubejda o vdávání nechce ani slyšet

Bára má ohledně vdávání jasno. Foto: archiv FTV Prima

Kdo by si myslel, že má Barbora Seidlová (37) věk na vdávání a ráda by oblékla svatební šaty, šeredně by se zmýlil. Herečka, známá z pohádky jako princezna Zubejda, totiž prozradila, že na instituci manželství vůbec nevěří a veselky dokonce vůbec nemá ráda. „Nemám je ráda a nechodím na ně. Přemýšlím, pro koho ona je? Jestli jsme se někdy zeptali sami sebe, proč to děláme. Jestli je to z lásky? Ale já myslím, že láska nepotřebuje nějaké formality nebo potvrzení, ta buď je, anebo není. Takže to vlastně není pro ty zamilované, ale pro společnost,“ svěřila během natáčení posledního dílu seriálu Ohnivý kuře, který skončí svatbou snoubenců Lucie Polišenské a Jana Dolanského.

Představitelka seriálové Soni je stále slečna a hodlá to tak zřejmě i nechat. Myslí si, že se veselky plánují hned z několika důvodů. „Abychom měli ten pocit, že nás někdo chce, nebo aby to nevypadalo, že nás nikdo nechce. Anebo aby jim to aspoň jeden den slušelo. Dokonce jeden kamarád mi úplně vážně řekl, že si myslí, že mu svatba zabrání bezhlavě střídat milenky. Takže ty důvody jsou různé, ale já si myslím, že v posledním případě je to pro tu lásku samotnou,“ řekla herečka.

Ta by se dokonce byla schopná vdát jen na oko. „Bylo by hezké, kdybychom udělali svatbu jen na oko, sezvali všechny na ten svatební den, oblékli si krásné šaty a na konci toho dne oznámili, že to bylo jen jako a že lásce ponecháme svobodu a budeme se každý den ráno svobodně rozhodovat, jestli s tím druhým zůstaneme, anebo se naše cesty nenásilně rozejdou. A to má podle mě větší kouzlo než všechny obřady pod sluncem,“ dodala Barbora. ■