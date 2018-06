Nejmenší česká rosnička se bude vdávat: Kráska se pochlubila zásnubním prstýnkem

Moderátorka TV Nova se bude vdávat. Foto: Super.cz/instagram K.Němcové

„Přála jsem si, aby mě Míra požádal, čekala jsem to ale do konce roku, tohle bylo opravdu překvapení,“ svěřila moderátorka, která šťastnou novinku držela nějakou dobu pod pokličkou. „Užíváme si ten pocit už několik týdnů a všichni naši nejbližší s námi. Teď jsme se ale rozhodli to zveřejnit,“ řekla Super.cz Katka.

Žádost o ruku proběhla na jejich společné dovolené v Itálii, kam poprvé vyrazili jako rodina i s malou Malvínkou. „Bylo to moc hezké. Míra pokleknul na pláži a udělal mi velkou radost,“ prohlásila Němcová s tím, že si její fanoušci mohou začít zvykat na jednu změnu. „Budu určitě Podrazká podle manžela, takže už si mohou televizní diváci a posluchači pomalu začít zvykat,“ dodala Katka. ■