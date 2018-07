Kvůli ošklivému zranění výrazně zhubla. Představitelka Vilmy Nyklové z Ulice by prý ale chtěla dolů ještě nějaké to kilo

Herečka představila kuchařku Příběhy psané s chutí – 100leté recepty, která chce připomenout tradiční české recepty, které se dědí z generace na generaci. Foto: Tesco (3x)

„Už jsem zase nějaké to kilo nabrala a vracím se zpátky. Člověk si dá občas pivo, nebo něco dobrého a váha jde hned nahoru. Chtěla bych si to udržet a musím s tím zabojovat. Twiggy už ze mě nikdy nebude,” směje se paní Jarka, která věří, že v létě ještě o něco zhubne. „Spoléhám se na to, že to bude hned snazší v létě, kdy budu chodit plavat a na procházky do lesa. I když právě během jedné takové procházky se mi stalo to nepříjemné zranění.”

Obermaierová se už v lednu vrátila do pracovního procesu, ale jistá omezení stále cítí. „Chodím, ale noha není v takovém pořádku, jak by měla být. Kotník mám totiž stále sešroubovaný, mám v něm železa a tak se šetřím,” říká.

Za pár dní se herečka přesune na svou chatu v malebné vesničce nedaleko Želivky, kde často zve a vaří pro své kolegy a známé.

„Dělám roštěnky s kapari na smetaně se sardelovou pastou, dělám svíčkovou, nebo kachničku. Teď jsem to hodně omezila, jak jsem byla nemocná. Snažím se ale návštěvy redukovat, protože potřebuju svůj čas. Když přijedou hosté, tak jeden den nakupuju, ráno to vařím, jsou tam do večera a druhý den jsem unavená,” uvedla herečka.

Jaroslava Obrmaierová se stala tváří kampaně, kterou se jistý obchodní řetězec snaží oživit tradiční recepty. „Já vařím ráda, nejraději dělám omáčky, ty mě opravdu baví. Nikdy mi nepřirostla k srdci jídla, na která potřebuji spousty ingrediencí. Jednak je nemám doma a než bych je sehnala, tak by mě chuť na vaření přešla. Vařím tak, jak mě to kdysi doma naučili, ale snažím se jídla trochu odlehčit,“ popsala představitelka Vilmy Nyklové z Ulice svůj vztah k vaření. A přidala ještě jednu kulinářskou vzpomínku ze svého dětství: „Když jsem byla malá, moc masa se tenkrát nejedlo. Jednak bylo málo peněz a masa bylo také pomálu. A tenkrát nám babička dělala škubánky polévané horkými povidly. Určitě do nich i pro lepší chuť přidávala trošku rumu. Zkuste to, je to fakt žrádlo.“ ■