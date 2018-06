Nepříjemné zranění kolene ho nezastavilo. Bývalý účastník Tváře prozradil, co chystá nového

Milan už zase skáče přes kaluže. Foto: Jdi za svým snem (5x)

„S mým zraněním se to vyvíjí tak, že druhej až třetí měsíc po operaci bývá nejkritičtější, tím já si právě procházím, takže se snažím šetřit. Jak jenom můžu, snažím se docházet na rehabilitace, na všechny ty mikroproudy, lasery, šlapání na rotopedu a podobně,” popisuje zpěvák procedury, které musí podstupovat ke zlepšení stavu. „Ale víceméně jinak to odpovídá tomu času, takže žádné komplikace nejsou a vyvíjí se to stabilně,” zaklepal si Milan na zuby.

Rozhodně to ale neznamená, že by byl Peroutka bez činnosti. Léto ho čeká pracovní. „Léto pro mě znamená především koncerty s kapelou Perutě, takže úplně odpočinkové nebude. Zároveň mě čeká zkoušení rovnou dvou hudebních projektů. Jedním z nich je muzikál Vlasy, na něj se ohromně těším. Bude to ale zároveň první velká prověrka mojí nohy po operaci přetrženého předního křížové vazu. Také budu natáčet seriál, videoklip, hudební pořady na Óčku, dojíždím ’Film music tour’ a čekají mě dvě zahraniční cesty do Jordánska a do Číny s charitativní organizací Smiling Crocodile. Takže já myslím, že léto se přehoupne jako nic,” rozpovídal se o svých plánech mladík, kterého jsme potkali během pohovorů v Centru Černý Most, které probíhali v rámci kampaně ’Jdi za svým snem’. Projekt, pořádaný neziskovou organizací Your Chance si klade za cíl pomoci mladým lidem najít zaměstnání, které je bude bavit, a podpořit tak jejich budoucí kariéru.

Milan se bude nyní soustředit na plné uzdravení, neboť si po prázdninách hodlá splnit jeden ze svých snů a konečně si zahraje v pohádce. „Bude to konkrétně v Popelce. Budeme zkoušet s Filipem Renčem v Kongresovém centru Praha. Už v několika rozhovorech jsem říkal, že bych v pohádce chtěl hrát, tak teď se připravuji na roli prince. Takže tohle se počítá. Fakt se na to těším a myslím, že to bude taková milá práce. Zároveň po létě vydáme i naši debutovou desku s kapelou Perutě,” říká Milan Peroutka. ■