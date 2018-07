Nezhubla a do Fantoma opery se nevrátí: Tereza Vágnerová chce raději trávit čas s maličkou dcerou

Tereza Vágnerová místo divadla a drastického hubnutí zvolila péči o dceru. Michaela Feuereislová

Před časem jsme sice informovali, že do své role Meg v muzikálu Fantom opery by se měla vrátit i zpěvačka Tereza Vágnerová. To by ovšem musela shodit 17 kilo , které jí ještě zůstaly po porodu dcery Madlenky. A do toho se jí nechce. Rozhodla se raději věnovat malé dcerce. V roli Meg se budou střídat Natálie Grossová a Andrea Gabrišová.

"Bylo to krásných 17 let v divadle. Na nějaký čas opouštím prkna, co znamenají svět, a rozhodla jsem se nevrátit do svého milovaného projektu Fantoma opery. Je to pár dnů, co jsem seděla se svou maminkou a Péťou na krásném místě u moře, jen tak jsme se bavili a já jsem jen tak mezi řečí pronesla, že se na ten balet ještě necítím, že mě stále bolí celé tělo a že jsem navíc šťastná, že mi Madlenka spinká spokojená v kočárku, nemusí mi ji nikdo hlídat a jsme tak nějak celá rodina pokojně šťastná, že je všechno v pořádku a nic moc nás netrápí," vysvětlovala svoje rozhodnutí Tereza.

"Maminka mi na to odpověděla, že pokud jsem teď takhle šťastná, ať si to užiju a nic neměním. Že to léto, kdy je Madlenka takhle malinká, uteče jako voda. A tak jsem se rozhodla být nadále tak šťastná a nic neřešit, strávit léto na chaloupce, věšet vyprané dupačky na nataženou šňůru mezi stromy a řešit si od počítače krásné projekty, které tvoříme na Katlově. Rozhodla jsem se nenásledovat trend návratu do divadla ideálně hned po šestinedělí. Měly jsme se alternovat s úžasnými dámami Natálkou Grossovou a Andrejkou Gabrišovou, ale myslím, že to holky zvládnou bravurně jen spolu," míní Vágnerová.

Pozdější návrat na prkna, která znamenají svět, ovšem nevylučuje. "Věřím, že když pán bůh dá a já i Madlenka a celá rodina se na to budeme cítit, třeba se jednou do krásného prostředí divadla jednou vrátím, třeba i do Fantoma, když bude zapotřebí nějaký záskok, protože nikdo nezná trasy herců lépe než já, mimo krásné role Meg jsem dělala i swinga v company. Nedokážu si však představit, že bych s Madlenkou v šatně s chůvou trénovala s pauzou téměř celé léto. To, jaká bude teď moje role, jsem si vybrala a ovlivňuje to i to, že se na tanec prostě ještě necítím, člověk by své tělo měl poslouchat," uzavřela. ■