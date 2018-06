Chcete vidět, v jakou ženu se v novém filmu promění Jiří Langmajer? Tady to máte

Trailer k filmu Po čem muži touží

Filmová komedie Po čem muži touží režiséra Rudolfa Havlíka přijde do kin 20. září. Scénář o věčném soupeření mužského a ženského světa napsal režisér společně s úspěšnou spisovatelkou Radkou Třeštíkovou. A už nyní pro vás máme ochutnávku, na co se ve snímku můžeme těšit.

A jaké bylo natáčení komedie, kde vyhozený šéf pánského časopisu v podání Jiřího Langmajera (52) vysloví přání stát se ženou, které se mu splní? „Možná se vám to bude zdát divný, ale já v podstatě jsem žena. Takže já s tím vůbec nemám problém, tak co teď s tím?“ směje se Jiří Langmajer.

Matěj Hádek, který hraje jeho nejlepšího kamaráda, to má podobně „Tak já trochu žena jsem, samozřejmě, minimálně pocitově - jak říkal Jung – anima / animus, ženská část duše, mužská část duše. Takže já v sobě mám i trochu ženy, i když vnější atributy jsou mužský," míní. Zda by se chtěl stát ženou i v reálu, si ale není jistý. „To by záleželo na tom, jestli bych byla hezká a mladá, nebo ošklivá a stará,“ má jasno Hádek.

Vedle Jiřího Langmajera a Anny Polívkové (39) v hlavních rolích Karla a Karly se v komedii objeví celá řada známých herců a hereček - Táňa Pauhofová (34) jako ambiciózní šéfredaktorka, Jiří Havelka v roli spisovatele Roberta, který je přesvědčen, že zná ženský svět mnohem lépe než Karel, Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva (21) jako Karlova bývalá manželka a dcera, k níž Karel složitě hledá cestu.

Filmovou redakci pánského časopisu tvoří Oldřich Navrátil, Lucie Polišenská, Lucie Šteflová, Naďa Konvalinková, Jana Synková, Jakub Volák, Dominika Myslivcová, Richard J. Müller a Jiří Maryško, v dalších rolích uvidíme Lenku Vlasákovou, Pavlu Tomicovou, Ester Kočičkovou, Martina Stránského a další. ■