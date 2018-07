Porodníka neuplácí, přesto nechá v porodnici desetitisíce. Víme, za co a kolik těhotná Tomešová musí zaplatit

Míšu Tomešovou vyjde porod na desítky tisíc. Super.cz

Herečce Michaele Tomešové (27) už zbývají sotva dva měsíce do porodu. S prací na divadle už se rozloučila, přes léto ale bude ještě koncertovat s kapelou. A už aby pomalu počítala, zda jí vystačí peníze na porod. Máme samozřejmě bezplatné zdravotnictví. Ale znáte to.

Míša se cítí dobře, i když letní vedra jí komfortu nepřipadají. "Když jsem minule rodila v únoru, bylo to o poznání lepší. Ale dá se to, kondici mám docela dobrou, a když je mi velké vedro, tak si skočím do vířivky, kterou máme na zahradě," svěřila.

Rodit bude opět v porodnici v Podolí, kde přišel na svět i její syn Kristián. "Doufám, že to bude rychlejší než předtím. To jsem prozvracela osmnáct hodin," věří Míša. A za porod zaplatí pěknou pálku. Když nám vypočítala jednotlivé položky, a to nic nedává porodníkovi, konečná suma je okolo třiceti tisíc.

"Patnáct tisíc stojí porodní asistentka, kterou chci u porodu mít. Pokud bude volný nadstandard, tak si ho ráda vezmu, a ten stojí na noc asi tři tisíce. Další člověk u porodu je za tisícovku a zase si nechám zpracovat placentu, a to vyjde na šest tisíc," prozradila, že na porod museli s manželem Romanem Tomešem našetřit. ■