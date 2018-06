Máma Štiková se v reality show dostatečně neztrapnila? Teď se snaží prorazit se sexuální poradnou

Štiková v pořadu Svět podle Moniky Foto: archiv FTV Prima

Kontroverzní reality show Štiky byla podle některých názorů tím nejhorším, co se kdy v programu Primy objevilo. Desátou epizodou pohled do soukromí rodinky skončil, ale Monika se z mediální scény neodklidila. Exhibuje v online pořadu Svět podle Moniky na webu Prima Ženy.

Štiková se tentokrát nebude hádat s Ornellou ani urážet svého manžela Michala. Před kamerou si totiž vystačí sama. Ve statickém záběru promlouvá k publiku podobně jako kdysi televizní hlasatelky. Oproti Štikám se výrazově dost krotí, ale i tak má do dámy daleko.

V prvním díle se Monika rozhodla udílet rady ohledně sexu. Divačky nabádá, aby neměly ostych užívat si s mladšími muži. „Je mi úplně u p*dele, co si myslí okolí. Ten život žijete vy. Nikdy nemáme ve vztahu žádnou záruku. Je to jenom o nás. Věk je poslední věc, kterou řešte,“ zní rada odbornice, která během manželství zvládala paralelně randit se zajíčky.

„Doma chodíme s mastnou hlavou. V příšerných teplákách s vytahanou p* delí. Ale když jdeme ven, tak se vykoupeme, navoníme, oblíkneme. To je první chyba, co děláme. Chlap má v hlavě od pravěku server, že žena se mu musí líbit,“ doporučila něžnému pohlaví, aby o sebe vždy dbalo.

A co dělat, když už dojde k nevěře? „Udělala bych strašnou scénu. To by byl takový řev, že by ten barák spadnul. Pak bych se s ním asi prala. Někdy musí dostat přes držku,“ sdělila Monika. ■