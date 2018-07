Z nevinné dívenky vyrostla sexy mladá dáma: Podívejte se, jak to talentované zpěvačce sluší v novém klipu!

Z mladičké Nelly se stává krásná mladá dáma.

„Na natáčení klipu Nad hladinou budu dlouho vzpomínat, protože patří k mým nejhezčím, ale zároveň nejnáročnějším a nejzajímavějším. Nejhezčí proto, že jsme se sešel skvělý tým lidí, užila jsem si spoustu krásných outfitů, bavila mě scéna a taneční choreografie. Tanec mě moc baví, a tak jsem se rozhodla mu věnovat víc dál a využít ho při svých dalších písničkách,” nechala se slyšet mladá kráska.

Leitmotivem textu jsou vztahy, a tak není divu, že režisér klipu Ondřej Urbanec do hlavní role vedle Nelly obsadil atraktivního mladíka, moderátora Jakuba Kotka aka Koťáka. V několika scénách oba protagonisty poslal, vzhledem k názvu písničky docela symbolicky, hluboko pod hladinu.

Nejzajímavější pro zpěvačku prý bylo tančení na vodě. „Určitě je hodně působivé stříkání vody z bubnů. Voda se prolíná celým klipem. Nejnáročnější bylo potápění pod hladinu. Točili jsme to v aquaparku v Čestlicích a ze začátku jsem měla docela obavu z té osm metrů hluboké potápěčské jámy. Taky moc dlouho nevydržím s dechem pod vodou, ale zvládla jsem to a vznikly krásné záběry hlavně díky režisérovi Ondrovi Urbancovi. Chci moc poděkovat všem, kdo se na klipu podíleli, nejvíc Jakubovi Kotkovi, že do toho šel se mnou,“ říká o zážitcích z natáčení Nelly Řehořová a Jakub Kotek dodává: „Byla to zábava a Nellča je profík, takže to krásně odsýpalo. Natáčení ve vodě bylo náročnější, ale umím dýchat pod vodou, takže pohoda.“ ■