Bujný dekolt i krátké šortky! Ornella Koktová vděčí za tohle tělo knedlíkům a špagetám

Ornella Koktová Michaela Feuereislová

Sama se před létem necítí v dokonalé formě, ale neřeší to. "Všimla jsem si, že všichni na Instagramu dělají soutěže o hubnoucí tabletky, jsou to kecy, blbosti, jsou trapný. Jím všechno, knedlíky, špagety. Neřeším," usmívá se Ornella.

"Pořád říkám, že jsem tlustá a potřebuju zhubnout, že mám baculaté tváře. Pepa mi nadává, že to přeháním a nechce vedle sebe chodící kostru, že jsem akorát," vysvětluje hvězda reality show Štiky.

Momentálně se těší na léto a doufá, že pojedou s Pepou i na dovolenou. "Mám svůj koňský e-shop, to mi zabírá hodně času, Pepa se věnuje marketingu. Makáme teď oba, tak snad to finančně bude pořád lepší. Doufám, že to bude fungovat a Pepa mi konečně koupí kožich, co mi slíbil," dodala. ■