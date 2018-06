Gwyneth Paltrow ulovila svalnatého producenta: Oběma táhne na 50, ale v plavkách vypadají skvěle

Gwyneth Paltrow a Brad Falchuk Profimedia.cz

Po rozvodu s Chrisem Martinem z kapely Coldplay Gwyneth Paltrow (45) nestrádá. Je zamilovaná do producenta Brada Falchuka (47), za něhož se už měla dokonce provdat.

Herečka ze Zamilovaného Shakespeara s mužem, který stojí za seriály American Horror Story a American Crime Story, randí už od roku 2014, kdy skončilo její manželství. Vypadá to, že po čtyřicítce našla tu pravou lásku.

Gwyneth a Brad vyrazili na dovolenou do Itálie. Jachtu zakotvili u ostrova Capri a ve Středozemním moři se vystavili slunečním paprskům. Na první pohled se mohlo zdát, že jde o pár narozený o generaci později. Oba totiž vedou zdravý životní styl a na svých postavách dřou.

A je to opravdu znát. Pětačtyřicetiletá Gwyneth má v černých bikinách postavu jako dvacítka. Bradovi by také málokdo tipoval 47 let. Může se pochlubit vypracovaným tělem. ■