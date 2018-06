Roman Šebrle Foto: archiv R. Šebrleho

Moderátor Roman Šebrle (43) dostal pořádný strach o svoje mužství. Při cestě do Polska ho překvapila dopravní značka s pořádně dvojsmyslným názvem. "Trochu se bojím, co mi to budou kontrolovat, a ještě fotit radarem,“ směje se Roman.