Když je chlap ošklivý, musí mít kolem sebe krásné ženy: Petr Pečený se kráskami obklopil v novém klipu

Není to žádný krasavec, zato je kráskami obklopený v téměř každém svém videoklipu. Nad tím, že je dokáže přemluvit, zůstává rozum stát. Zpěvák a lídr kapely Doctor P.P. Petr Pečený pro to má ale jednoduché vysvětlení. Všechny krásky včetně Andrey Verešové (38) a Ireny Máchové, jež mu hrály v posledním klipu Levák, jsou prý jeho kamarádky z mládí.

"Když je ošklivej chlap, tak aby to nějak vypadalo, musí mít k sobě hezké ženské. A myslím, že tady se to povedlo," míní Petr. Ten si k natáčení přizval ještě herce Jakuba Prachaře (34), který hraje jeho anděla strážného. "Kuba taky není úplný krasavec. Jak říká moje asistentka, já jsem jen o malinko ošklivější než on," vysvětlil.

"Kuba je pro mě velká inspirace, protože on je strašně šikovnej. Tuhle písničku napsal, a až v tom videoklipu jsem zjistil, že je skvělý herec. Mít s ním takovou malou epizodní roli byl pro mě zážitek," uzavřel. ■