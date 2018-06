Michael Douglas si vyrazil na premiéru s problémovým synem, který v minulosti seděl ve vězení za drogy

Nejstarší syn Michaela Douglase se otci podobá jako vejce vejci. Profimedia.cz

Herec Michael Douglas (73) vypadal na premiéře filmu Ant-Man And The Wasp skvěle. Do El Capitan Theater v Los Angeles si vyrazil s nejstarším synem Cameronem (39), který vypadal trochu jako kokainový král. Ostatně to by nebylo daleko od pravdy, neboť v minulosti mu byly drogy velmi blízké.