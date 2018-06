Mezi prvním a druhým dítětem bude jen 15 měsíců. Krásná zpěvačka dlouho netušila, že je opět těhotná

Karolinu Gudasovou druhé těhotenství zaskočilo. Super.cz

Již jsme vás informovali o tom, že muzikálová zpěvačka a manželka úspěšného hokejisty NHL Michala Neuvirtha je podruhé v očekávání. Do jiného stavu přišla dost krátce po narození dcery Emilky (9 měsíců). „Chtěli jsme druhé dítě za dva, za tři roky, tak nám to nevyšlo,” s úsměvem krčila rameny zpěvačka na charitativním turnaji Hokejky pro Kluka Puka v Mikulově, který moderovala společně s hercem Pavlem Nečasem.

V aktuálním stavu spatřuje hvězda muzikálů Mefisto nebo Mýdlový princ také výhody. „Budou od sebe patnáct měsíců, budou to skoro dvojčata. Teď to bude náročné, ale až jim budou dva tři roky, tak s nimi bude sranda,” míní Gudasová, která prozradila, jak je druhé těhotenství jiné v porovnání s tím premiérovým. „Určitě se na to druhé tolik netěším, protože vím, do čeho jdu. Už to není taková sladká nevědomost. Je mi hůř, hodně zvracím,” uvedla.

Vzhledem k manželově profesi pobývá rodinka většinu roku v Americe. Ptali jsme se Karoliny, jak to tam zvládá s péčí. „V Americe babičky nemáme. Mám tam paní na hlídání, která vypomůže, když chceme jít s manželem sami na večeři, do kina, nebo na nějakou akci týmu. Jednou týdně si zajdu zacvičit, tak taky využívám chůvu, ale jinak jsem s malou já,” vysvětluje.

Karolina zatím neví, jestli nosí pod srdcem chlapečka, nebo holčičku. „Náš pan doktor mi říkal, že už to jde vidět. Já jsem si to ale nenechala říct, protože příští týden už letím do Ameriky, kde bude Michal. Chceme jít na ultrazvuk spolu, abychom to slyšeli společně,” vysvětluje sympatická brunetka, která promluvila také o plánovaných jménech. Kdo bude mít právo volby, se dozvíte v našem videu. ■