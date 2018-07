Ivuška a Saša po deseti letech: Mrkněte, jak to (ne)sekne těhotným holkám z Comebacku

Hvězdy Comebacku se letos poprvé stanou maminkami. Foto: Super.cz/Instagram K. Leichtové, TV Nova, Michaela Feuereislová

Letos je tomu deset let, co se natáčel oblíbený sitkom Comeback. Ten byl překvapivě velmi úspěšný, ač to byl úplně jiný formát, než který Nova divákům servíruje v podobě Ordinace v růžové zahradě či nekonečného seriálu Ulice.