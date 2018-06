Nastávající maminky Leichtová, Krejčíková a Tomešová: Podívejte se, jak už se zakulatily!

Těhotné seriálové herečky se sešly na jedné akci. Foto: Super.cz/Herminapress

Kristýna, známá ze seriálů Ohnivý kuře nebo Comeback, očekává svého prvního potomka a je v 8. měsíci těhotenství. Zatímco natáčení před kamerou už na začátku těhotenství přenechala jiným, své poslední představení na divadelních prknech odehrála začátkem měsíce. Nyní nabírá síly na svou novou životní roli.

Aneta, která je v 7. měsíci, se také těší na svého prvního potomka. Kvůli tomu, že se rychle zakulatila, museli scenáristé nekonečného seriálu Ulice zakomponovat požehnaný stav také do děje. „Jsem bez problémů a v pohodě. Zatímco v Ulici jsem řešila potrat, v reálu je to úplně jiné a těším se na miminko. Na nadcházející týdny neplánuji žádnou práci, chci se připravit co nejklidněji na porod, takže červenec a srpen si užiji bez honiček a stresů, ale v očekávání a lehkém napětí,“ prozradila s úsměvem.

Míša by měla svého druhého potomka přivést na svět v druhé polovině srpna. A stejně jako ona se na nový přírůstek do rodiny těší také její manžel Roman Tomeš a syn Kristiánek (1). Pohlaví miminka si herečka, známá taktéž z Ulice, zatím prozradit nenechala. „U nás to neřešíme a necháme se překvapit, zda Kristiánek bude mít sestřičku, nebo brášku. O pohlaví opravdu nejde. S manželem Romanem se prostě těšíme na miminko. “ uvedla zpěvačka a herečka. ■