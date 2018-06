Hvězda Kameňáku si vzala z děcáku tuhle brunetku a přijala ji za vlastní. Vyrostla z ní krásná mladá dáma

Bylo jí pár měsíců přes devět let, když se Jany Rybníčkové ujala herečka Hana Čížková. Herminapress

Osud to zpěvačce Yanně rozhodně neulehčil. Jana Rybníčková, která zpívá pod pseudonymem Yanna, žila jako malá v dětském domově v Dolních Počernicích. Zde si ji v jejich devíti letech adoptovala známá herečka Hana Čížková. Talentovaná Yanna se nyní rozhodla uspořádat s dalšími hvězdami českého šoubyznysu velký charitativní koncert, kterým by chtěla svému prvnímu domovu pomoci, ale i poděkovat.

„Když se vrátím do těch dob, kdy jsem žila v dětském domově v Dolních Počernicích, musím konstatovat, že mě potkalo štěstí. S mamkou Hanou jsme si padly hned do noty, bylo to asi tak, že jsme se znaly krátce, ale našly jedna druhou. Strašně moc mi pomohla a já jsem cítila, že od doby, kdy se stala mojí pěstounkou a žila jsem v rodině, je to ta moje nejlepší máma. A jinak ji nikdy neoslovím,“ svěřila se na tiskové konferenci k chystanému charitativnímu koncertu Jana.

„Jsem na ni opravdu, ale opravdu pyšná! Celý život mi dělá jen radost,“ netajila své emoce maminka Yanny, herečka Hana Čížková, na tiskové konferenci ke koncertu. Když jsem ji poznala, hezky malovala a vůbec jsem nepomyslela, že umí zpívat. Až jednou v autě hráli nějakou písničku a Jana se přidala. A bylo to fajn. Pak mi prozradila, že by chtěla být zpěvačkou, dřela a povedlo se. Já ji určitě přijdu na koncert podpořit se svým přítelem a přijde i její bratr s manželkou. Moc se těšíme,“ uvedla Hana Čížková.

Na koncertě, který se uskuteční 28. června v Retro Music Hall, vystoupí spolu s Rybníčkovou celá řada jejích přátel, jen namátkou třeba Sámer Issa, Jaro Smejkal, Leona Gyöngyösy, Lipo, Debbi a řada dalších. Výtěžek akce věnují účinkující právě dětskému domovu v Dolních Počernicích, kde Jana Rybníčková kdysi vyrůstala. ■