Sice stále kojí, ale už se vrhla do práce. Bývalá manželka Hůlky a Vojtka nechce být odkázaná jen na almužnu od státu

Libuška s manželem Zdeňkem Rohlíčkem a dcerou Elinkou Foto: archiv J. Kudláčkové (2x)

Je to již deset měsíců, co Libuška Rohlíčková přivedla na svět svého druhého potomka , dcerku Elinku. Bývalá manželka Dana Hůlky a Pepy Vojtka sice stále ještě kojí, ale i tak se pomalu vrací ke své práci. Nepůsobí už ale jako tanečnice a choreografka jako v minulosti.

Libuška si dvakrát týdně odskočí do kosmetického salónu, kde pracovala už před porodem, ale jinak si užívá stoprocentně maminkovskou roli. „Pracuju už od února. V salonu jsem čtyři až pět hodin během těch dvou dnů. A myslím, že po dobu mateřské to tak zůstane. Zatím nemám potřebu přidávat pracovní dny. Mám babičku, která hlídá a střídají se s manželem,” svěřila se dvojnásobná maminka během výběru prvních náušniček pro dcerku.

Libuška si aktuální období zjevně velmi užívá. „Cítím se výborně, je to moc fajn. Co se týká psychiky, tak se cítím dobře. Co se týká fyzična, tak na svojí váze ještě nejsem, takže na tom musím ještě zapracovat. Ale ještě si dopřávám klid, protože kojím. Tak se do hubnutí nijak nehrnu. Navíc jsme se stěhovali, takže nebyl čas chodit pravidelně cvičit. Ale mám to v plánu,” říká.

Narození druhého potomka byla ale přece jen změna v porovnání s péčí o jedináčka. „Je to trochu větší "mazec". Navíc mám dvojnásobný strach o děti. Vlastně se zdvojnásobilo všechno,” směje se Libuška a dodává: „Výhodou je desetiletý rozdíl, takže mi Máťa spíš s Elinkou pomůže. Je to výhoda, že jsou takhle věkově od sebe. A spíš než nějaká dvojnásobná starost je to dvojnásobná radost.” ■