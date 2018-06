Krásná Monika Leová klepala kosu na vlastní svatbě: Přišla o hlas a musí rušit práci!

Monika Leová si svatbu užila i přes nepřízeň počasí. Foto: Barbora Bistiak

"Trošku nás trápilo počasí, ale prý nám prší štěstí. Jen nevím, co má znamenat chlad, asi hodně zdraví,“ vtipkovala ještě v sobotu krátce po obřadu Monika. Dnes je vše jinak. "Úplně jsem přišla o hlas, ta hrozná zima se podepsala,“ prozradila. V Odpoledních zprávách na Primě za ni narychlo musela zaskočit Sandra Parmová.

Martina Košína si vzala v sobotu odpoledne ve východních Čechách. “Naše společné ano! Až jsem přišla o hlas, jak hlasitě jsem to zakřičela. Je to tam! Už jsme s Martinem oficiálně rodina. Obřad byl nádherný, vysvitlo sluníčko, a hlavně kolem nás byli nejbližší – rodina, příbuzní, přátelé, a dokonce dorazila i rodina z Vietnamu. Byl to úžasný, emotivní zážitek, na který budeme s láskou vzpomínat," dodala Leová. ■