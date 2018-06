Macanda z reality show natočila domácí erotické video: Je s ním tak spokojená, že jej nabízí za 30 miliónů

Chcete ji vidět úplně nahou? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Opravdu někdo touží po tom vidět obézní Gemmu Collins (37) při sexu? Možnost sledovat nahou televizní hvězdičku by tady byla. Nebude to ale vůbec laciná věc.

Korpulentní Britka možná nezná svoji hmotnost, ale zajisté zná svoji cenu. Gemma z reality show The Only Way Is Essex je ochotná odhalit pikantnosti ze svého soukromí. A se sebevědomím sobě vlastním tvrdí, že vznikl velmi kvalitní materiál.

„Natočila jsem erotické video. Sama musím říct, že je hodně dobré. S partnerem jsme se tehdy pořádně rozvášnili. Ráda bych se na to podívala znovu. Pořád to mám v mobilu. Tímhle videem bych to natřela i Kim Kardashian. Ale chci za něj milión liber,“ prohlásila nesoudná macanda.

Erotické video rozložité celebrity tedy bude zveřejněno pouze za předpokladu, že se najde někdo, kdo za něj zaplatí v přepočtu téměř 30 miliónů korun. ■