Reportérská práce bývá plná překvapení... Ilustrační foto Profimedia.cz

Nejhorší je točit s dětmi nebo se zvířaty, říká se. Ale neplatí to jen pro filmování, ale také pro reportérskou práci. Potrápit ale dokáže i obyčejný stand-up, do kterého se zapojí více lidí, než je žádoucí. Hovořící žurnalista na videu byl zcela zastíněn ženou, jež vstoupila přesně do záběru a začala hulákat na někoho, kdo byl v tu chvíli, dle intenzity hlasu, dost daleko...