Nehladoví zase? Eliška Bučková je opět vychrtlá jako tyčka. Předvedla své vystouplé klíční kosti a fanoušci ji zvou na steak

Eliška Bučková Foto: Super.cz/Instagram E. Bučkové

Kráska s výstavními ženskými křivkami z ní ale asi nikdy nebude. Zatímco v obličeji je Eliška pořád opravdu krásná holka, postavu má značně vychrtlou a je jak tyčka.

Pohled na její trčící klíční kosti není moc hezký a hned se nabízí otázka, zda modelka opět nehladoví. Přítelkyně rybáře Jakuba Vágnera (36) se na sociální síti chlubí fotkami z rybaření a navenek působí spokojeným a šťastným dojmem.

Někteří fanoušci by jí ale nejraději zaplatili pořádnou hostinu. „Dejte jí pořádnej steak, ať se nají, tohle je hodně smutný pohled,“ radil Vágnerovi jeden z fanoušků. A další se přidal: „Jste krásná, ale strááášně hubená, to už je moooc.“

Eliška se ale zjevně Jakubovi líbí přesně taková, jaká je. Jinak už by určitě zasáhl a dbal na to, aby se jeho láska s chutí pouštěla do kalorických pokrmů. ■