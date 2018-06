15 nejzářivějších hostů karlovarského festivalu: Antonio Banderas, Scarlett Johansson i Leonardo DiCaprio

Karlovarský festival navštívili Antonio Banderas, Scarlett Johansson i Leonardo DiCaprio (zleva). Foto: Super.cz/Profimedia.cz/KVIFF

Karlovarský festival není jen o filmech, ale také o slavných hostech, kteří je přijedou do Česka uvést. Během své historie už přilákal řadu významných osobností. Podívejte se, jaké hvězdy se prošly po kolonádě.

Historie nejvýznamnější domácí filmové akce se datuje už do 40. let minulého století. Celosvětového věhlasu se ale festival dočkal až v roce 1994, kdy se do jeho vedení dostali Jiří Bartoška (71) a Eva Zaoralová.

Toho roku do Karlových Varů zavítal Leonardo DiCaprio (43). Bylo mu teprve 19 let a za sebou měl první oscarovou nominaci za film Co žere Gilberta Grapea. Až po Varech jej čekal Titanic, Letec a vysněný Oscar, který mu přinesl film Revenant Zmrtvýchvstání.

Leonardo není jedinou hollywoodskou hvězdou, která na český festival dorazila ještě předtím, než se zařadila mezi největší herecké celebrity. Scarlett Johansson (33) byla v Karlových Varech k vidění jako šestnáctiletá, Keira Knightley (33) jako sedmnáctiletá.

Kromě budoucích hvězd do Karlových Varů samozřejmě dorazili i veteráni, kteří se dočkali ocenění za svůj přínos kinematografii. Jiří Bartoška přivítal Roberta De Nira, Antonia Banderase, Judi Dench, Michaela Douglase (73), Helen Mirren (72), Richarda Gera, Johna Travoltu či Mela Gibsona.

Letos festival svou návštěvou poctí Tim Robbins a Anna Paquin. Výběr nejslavnějších hostů najdete v galerii. ■