Krasojezdkyně z ní nebude: Kulaťoučká Charlotte Štiková se svalila z koně jako pytel brambor

Charlotte Štiková Video: archiv FTV Prima

Zatímco Ornella má ke koním velmi blízký vztah, Charlotte dává přednost lenošení na gauči. Podle toho také vypadá její figura. Blonďatá boubelka se přesvědčila o tom, že je pohybově velmi limitovaná.

Charlotte už pohořela jako zpěvačka. A jako krasojezdkyně dopadla ještě hůř než na castingu do muzikálu. „Neboj se, vem to hlavně švihem,“ radila jí Ornella. Pokud ovšem máte proporce jako Charlotte, je každá rada drahá. Její snažení trvalo jen krátce a skončila na zemi.

„Já jsem to skoro neviděla. Jenom jsem slyšela ránu, jako kdyby spadl pytel brambor. Zadunělo to tam celou halou,“ zhodnotila Charlottino snažení Ornella. „Tak už se na to vy*er,“ uzavřela celou eskapádu máma Štiková. ■