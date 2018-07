Modeling už téměř pověsila na hřebík, a tak se může najíst. Na této kočičce uvidíte ale jen stěží nějaké kilo navíc

Tereza Skoumalová zběhla od modelingu na druhou stranu barikády. Super.cz

„Mám dostudováno a momentálně přes rok pracuji pro jednu fullservisovou firmu. Je to poměrně náročná práce. Teď vidím všechno dění zase z té druhé stránky. Je to hodně kreativní, ale dává mi to občas zabrat,” svěřila Tereza na charitativním turnaji Hokejky pro Kluka Puka v Mikulově, kde se zhostila role hostesky. Sympatická kráska už práci modelky téměř pověsila na hřebík. „Občas něco fotím, ale je to spíš o tom, že se hodně spokojený klient ozve. Sama už nic nevyhledávám.”

Díky tomu, že už se tolik nepohybuje na přehlídkových molech a před objektivem fotoaparátu, se tolik nemusí hlídat. „Nějaké to kilo šlo nahoru, ale nevadí mi to. Hodně sportuju, věčně někde běhám, nebo chodím po horách. Já si ráda dopřeju,” usmívá se Tereza Skoumalová. ■