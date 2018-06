Takhle teď vypadá dcera Belohorcové po zásahu manžela! Malé Salmě ostříhal ofinu a dopadlo to pekelně

Dcera Zuzany Belohorcové Salma Michaela Feuereislová

Moderátorka Zuzana Belohorcová (42) měla pořádný šok, když před odletem z Ameriky do Čech doma našla dceru s příšerně ostříhanou ofinou, kterou má na svědomí Zuzanin manžel Vlasta Hájek. Nyní se moderátorka modlí, aby vlasy dceři co nejdříve dorostly.

"Vysvětlím nový účes naší dcerky. Vyšla jsem si na večeři a kámoškama a můj manžel ve snaze mě překvapit, jaký je šikovný a starostlivý rodič, což opravdu je, ostříhal Salmince ofinku. Jen si neuvědomil, že když ostříhá mokré vlásky, ofina v reálu bude podstatně kratší," vysvětluje Zuzana.

"No moc mu to nevyšlo. Kadeřník to musel takhle upravit, protože nic jiného se s tím dělat nedalo. Vlásky ale dorostou," dodala s úsměvem. ■