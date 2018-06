Agáta promluvila o vztahu s expartnerem: Kryšpín říká táto Prachařovi i svému biologickému otci

Agáta Prachařová promluvila o tom, jak to má její syn s tatínky. Super.cz

Agáta Prachařová (33) se ukázala být skvělou matkou. I když její bývalý partner Mirek Dopita dřív nebyl zrovna ukázkovým otcem a léta žil na Bali, po návratu mu žádné problémy se stykem s Kryšpínem nedělá. "Bere si ho každé dva týdny na víkend, chodí si za ním zakopat na hřiště, jsem za to moc ráda. Ten vztah je skvělý," řekla Super.cz Agáta.

"Vím, jak je důležitý, aby Kryšpín cítil, že mám s Mirkem já dobrý vztah, aby i jejich vztah byl dobrý. Neřešíme, co bylo, jdeme třeba spolu na jeho školkovou akci. Chci, aby to tak bylo," vysvětluje modelka.

Vztah má dobrý s celou jeho rodinou. Agáta ví, že je o něj postaráno. "Mirkova manželka žije na Bali, on teď bydlí u sestry, tu Kryšpín zná, je to jeho teta, vídal se s ní celou dobu. Zázemí má dobré. Pro Kryšpína je důležitý, že s ním Mirek hraje fotbal," usmívá se.

Táty má prý její syn dva. "Táto říká Mirkovi i Kubovi. Jsou to prostě táta Mirek a táta Kuba. Když se každý večer modlí, tak neví, koho má říct na prvním místě, to je jeho trauma, tak to střídá," prozrazuje.

Vztah "tátů" je prý také v pořádku. "Kryšpín pochopil, že když je s Mirkem, nebaví se o Kubovi a naopak. Má to na svůj věk hrozně srovnaný. Respektují se. Mirek je mu (Jakubu Prachařovi - pozn.), myslím, vděčný, že Kryšpína vychoval," dodala. ■