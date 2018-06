15 let po úspěchu v Miss vyrazila na párty s maminkou: Už chápeme, kde vzala Klára Medková gen věčného mládí

Klára Medková vyvedla na párty krásnou maminku. Super.cz

Klářina maminka je stále aktivní, doma ve Vyškově má svoje kadeřnictví, takže není tou pravou hlídací babičkou. "Hlídá sice hrozně ráda, ale nemá moc čas. Teď ho má, takže jsme spolu vyrazily do společnosti a chystáme se s klukama do Harrachova. Když jsme spolu, tak si to hrozně užíváme," řekla nám Klára na otevření nové italské restaurace.

Klára si na párty vzala model, který jí odhaloval bříško, takže nás zajímalo, jak to dělá, že je stále tak krásně štíhlá. "No, je to jednoduché. Pořád lítám kolem dětí a baráku, a tak se nemám ani čas najíst. Až mě za to manžel i maminka plísní. Občas jídlo zanedbávám, měla bych trošku přibrat a malinko zvolnit," vysvětlila Klára, která prý miluje sladké a odmalička nejí maso. "Kdyby dal přede mne někdo flákotu masa anebo dort, volba je jasná," smála se půvabná blondýnka. ■