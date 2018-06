Svalovce vyměnila za subtilního zpěváka: Miss Kubíčková randí s idolem dívčích srdcí

Kristýna Kubíčková chodí s Vojtou Drahokoupilem. Super.cz

„Znali jsme se už dříve, seznámili jsme se na Dívce roku asi rok a půl zpátky. Domluvili jsme se na tom, že spolu natočíme klip, a na jednom našem společném focení to zajiskřilo a dali jsme se dohromady,” rozpovídala se o svém čerstvém vztahu sympatická blondýnka.

Ostravská rodačka se kvůli své nové lásce velmi rychle přestěhovala do Prahy. „Dalo by se říct, že jsem v Praze víc než v Ostravě. Bude to pro mě lepší i pracovně, můžu být více spojená s Českou Miss a bude to lepší i kariérně,” říká Kubíčková, která v minulosti chodila se svalovcem Janem Skalou. ■