Ustřihl si kalhoty od obleku? Roman Vojtek překvapil modelem, který by mu záviděl kolega, jenž chodí v šortkách i v zimě

Tak tenhle model by Romanovi Vojtkovi (46) záviděl herecký kolega Pavel Nový, který chodí v kraťasech i v zimě. Roman totiž moderoval otevření nové italské restaurace opravdu v netradičním obleku. K saku měl krátké kalhoty.

"Chtěl jsem říct, že jsem si je doma ustřihnul, aby mi nebylo horko. Ale není to tak. S přítelkyní jsme fotili plakát k mým vystoupením, sérii koncertů, které chystám na podzim, a návrhářka Kamila Vodochodská mi připravila právě tenhle model, který mě okamžitě zaujal," vyprávěl nám Roman.

"No a když jsem zeptal na značku a kolik to stojí, neváhal jsem a šel nakoupit. Opravdu to není nic drahého, v běžném oděvním řetězci přijde tenhle oblek na 1400 korun, k tomu obyčejné tričko, a jakou nadělá parádu," smál se herec a zpěvák. ■