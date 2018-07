Zuzana Stivínová změnila image: Po dvanácti letech si nechala ostříhat dlouhé vlasy. Jak se vám líbí?

Zuzana Stivínová se nechala ostříhat nakrátko. Super.cz

"Mám po dvou premiérách, ve Studiu Hrdinů to byla hra podle Kafkovy povídky Zpráva pro Akademii a v La Fabrice Duet pro jeden hlas," svěřila. Zvláště druhé představení v režii Viktora Polesného jí dalo zabrat, v roli houslistky s roztroušenou sklerózou, kde jí sekunduje Jan Novotný v roli psychiatra, prakticky nesleze z jeviště.

Neorientuje se ale jen na divadlo, stále totiž natáčí. "Natáčím televizní seriál Lynč pro Českou televizi. V létě začínám točit film Vodník s Viktorem Taušem a pak připravujeme Past, opět s Viktorem Polesným," vypočítala.

Změna image v podobě o půl metru zkrácených vlasů ovšem s žádným projektem nesouvisí a nic se nezměnilo ani v hereččině soukromí. "Zatím nikoho nenapadlo, že by mě ostříhal přímo při natáčení, i když by mě to bavilo. Ostříhala jsem se sama, tedy ostříhala mě má holička. Mám ve spoustě věcí paruky, takže si to můžu dovolit. Krátké vlasy jsem neměla už dvanáct let a stýskalo se mi po tom," vysvětlila.

Zuzana už se těší i na karlovarský filmový festival, kde bude členkou jedné z porot a ve videu nám prozradila, jaké róby už má nachystané na červený koberec. ■