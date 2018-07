Po dvou dětech se v Miami věnuje modelingu a má figuru snů: Belohorcová je na prázdniny v Česku, čeká ji další operace

Zuzana Belohorcová přijela na prázdniny z Miami Super.cz

"Miami je atraktivní lokace, a když přijede nějaký český nebo slovenský fotograf, často se mi ozve. Pořád jsme v kontaktu, i když jsem z toho šoubyznysu trochu zmizela. Spojí se tak příjemné s užitečným a něco nafotíme., Ať už nějakou kampaň anebo jen něco pro zábavu," řekla Super.cz, když vyrazila na svůj první letošní český večírek, otevření italské restaurace v centru Prahy.

I díky tomu na sobě Zuzka pořád maká, na fotkách by rozhodně nechtěla vypadat jako nějaká rozkydlá americká důchodkyně. "To opravdu ne, už vzhledem k tomu, že jsem celoročně v plavkách. Sport ale miluju odmalička, závodně jsem hrála tenis a dělala atletiku. Tak jen pokračuju dál a pracuju na sobě. Ono to už po tom druhém těhotenství bylo náročnější vrátit se do formy. Ale máme takovou partu od nás z domu, kde jsou ženy i o generaci starší, se kterými cvičíme společně," vyprávěla.

Zuzana v Česku také vždycky obíhá doktory. Jednak to vyjde levněji než v Americe a pak je jí příjemnější komunikace bez jazykové bariéry. Při předchozím pobytu si nechala upravit prsa a odstranit žilky. "Teď mě čeká kýla, která mi zůstala po těhotenství se synem," prozradila. ■