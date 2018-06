Sexy zpěvačka Alžbeta Bartošová balí kufry a opouští republiku: Víme kam vyráží!

Bartošová léto v Česku rozhodně trávit nebude. Foto: archiv A.Bartošové

Zpěvačka Alžbeta Bartošová (26), která září na muzikálových scénách se rozhodla, že na sobě pořádně zapracuje. Tentokrát se to však nebude týkat žádné nové role, či její figury, kterou už nyní má naprosto dokonalou, ale studia angličtiny. To si zpěvačka zaplatila na prestižní zahraniční škole.

„Na prázdniny odjíždím na jih Anglie do Lewes, kde budu studovat angličtinu, kterou si chci zlepšit, a proto jsem se rozhodla opustit mou komfortní zónu,“ pochlubila se zpěvačka. „Neúčastnila jsem se proto žádných konkurzů do nových muzikálů, které se zkouší přes léto. Chci si po těch všech letech, co jsem zkoušela o prázdninách, nechat volné dva měsíce na studium,“ práskla nám půvabná Alžbeta.

„Moc se těším, že se vrátím do studentských časů. Ráda bych také zůstala pár dní v Londýně, kde mám kamarádky a určitě navštívím nějaké představení. Od začátku září mě opět čeká Louisa v Muži se železnou maskou a Mylady ve Třech mušketýrech v Divadle Broadway,“ dodala závěrem Alžbeta, která se nedávno vrátila z dovolené na řeckém ostrově Kréta. ■