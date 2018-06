Jon Snow a Ygritte z Hry o trůny si řekli své ANO! Kvůli svatbě herců museli zastavit natáčení oblíbeného seriálu

Na svatbu přijela řada hereckých kolegů z oblíbeného seriálu. Foto: super.cz/Profimedia

Na svatbu přijela řada hereckých kolegů z oblíbeného seriálu, včetně Sophie Turner a Maisie Williams nebo Petera Dinklage a Emilie Clarke. Harington dokonce požádal produkci seriálu, aby zastavila natáčení, aby se herci mohli svatby účastnit. Na svatbě bylo na 200 hostů.

Láska z obou herců opravdu vyzařovala, ostatně je tomu tak už nějakou dobu. Zvěsti o jejich vztahu se začaly proslýchat už v roce 2012 a žádost o ruku přišla o pět let později. Harington se už nemohl dočkat, až Leslie požádá o ruku a učinil tak dokonce dřív než plánoval. Nezbývá než dodat: A žili šťastně až do smrti! Tohle je tedy mnohem lepší konec než dostat šípem do hrudi. ■