Představitelka Rudé Sonji (54) se stala popáté matkou! Přivedla na svět svou první dceru

Brigitte a Mattia jsou pyšnými rodiči. Foto: super.cz/Profimedia

Brigitte Nielsen (54) se stala znovu maminkou! V Los Angeles porodila holčičku Fridu a její manžel Mattia Dessi (39) u toho samozřejmě nemohl chybět. „Jsme nadšení, že jsme konečně mohli přivítat nádhernou dceru do našich životů. Byla to dlouhá cesta, ale vyplatila se. Nikdy jsme nebyli víc zamilovaní,“ uvedla Brigitte časopisu People.

Představitelka Rudé Sonji prozradila, že je v očekávání teprve v květnu, když na svém Instagramu uveřejnila fotky s bříškem. Brigitte už je matkou čtyř synů Raoula Meyera Jr. (23), Douglase Meyera (25), Killiana Gastineaua (28) a Juliana Windinga (34). Není tedy divu, že je z první dcery tolik nadšená.

Před současným manželem byla Brigitte vdaná třikrát, z toho jednou za Sylvestera Stalloneho. Za Dessiho se provdala v roce 2006 a už o dva roky později se nechala slyšet, že by chtěla další dítě. „Děti mi vždy dodávaly sílu. Chtěli bychom zkusit umělé oplodnění. Je to velký risk, ale je to možné. Velmi by nás to naplnilo,“ svěřila se tehdy magazínu Hello. A přeci se nakonec podařilo a Brigitte se dokonce dočkala vytoužené dcerky! Gratulujeme! ■