Konečně se dočkala: Modelka a hvězda Primy Monika Leová se vdala!

Leová si vzala svého dlouholetého přítele Martina. Foto: Barbora Bistiak

„Naše společné ano! Až jsem přišla o hlas, jak hlasitě jsem to zakřičela. Je to tam! Už jsme s Martinem oficiálně rodina. Trošku nás trápilo počasí, ale prý nám prší štěstí. Jen nevím, co má znamenat chlad, asi hodně zdraví," svěřila šťastná Monika.

„Obřad byl nádherný, vysvitlo sluníčko a hlavně kolem nás byli nejbližší – rodina, příbuzní přátelé a dokonce dorazila i Rodina z Vietnamu. Byl to úžasný, emotivní zážitek, na který budeme s láskou vzpomínat,” prozradila Super.cz Leová, kterou požádal její nyní už manžel Martin o ruku v lednu 2016 v Austrálii.

„Byli jsme tam na dovolené a Martin si zasnoubení nechal až na den před odletem. Doufala jsem tajně, že mě o ruku požádá, ale byla jsem nervózní. Nakonec prstýnek koupil až tam,” prozradila tehdy Monika. Ta pro svůj svatební den zvolila romantické bílé šaty s delším rukávem a odhalenými zády, zapletený účes doplnila květinovým věnečkem na hlavě a na nohy obula místo lodiček bílé tenisky. ■