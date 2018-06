Ten má ale ránu! Poznáte hvězdu Primy, která dnes slaví narozeniny?

Takhle by na obrazovku rozhodně nemohl. Foto: archiv FTV Prima

Žluté vlasy, rudé tváře a červené trenýrky. Moderátor Krimi zpráv na Primě Matěj Rychlý (29) ukázal ze svého domácího archivu záběr, na kterém je za Mirka Dušína z Rychlých Šípů. Dnes slaví své 29. narozeniny a je jasné, že to bude pořádná party.

"Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak vypadal Matěj před deseti lety," napsal k fotografii, na které by ho asi poznal jen málokdo. Na obrazovce totiž většinou vystupuje jako seriózní moderátor a delší vlasy, které před pár lety nosil už jsou také dávno pryč.

Syn herce Petra Rychlého (52) je na Primě od září 2013 jako reportér. Krimi zprávy moderuje od loňského podzimu. „Doufám že vedle mých kolegů na obraze nebudu dělat ostudu," smál se tehdy Matěj. Jisté je, že takhle by ho na obraz určitě nepustili. ■